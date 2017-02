iF Design Awards: 11 brasileiros premiados no 'Oscar' do design Agência Estado Link



Considerado o mais importante prêmio do segmento, o iF Design Awards é realizado anualmente na Alemanha desde 1953. Apenas na edição de 2017, ele recebeu 5.575 inscrições de 59 países, que foram avaliadas em 54 categorias. Dentre os premiados, 26 são brasileiros, dos quais um receberá o troféu iF Gold Award, voltado às principais criações em design do ano e que tem o resultado divulgado apenas na noite da premiação, no dia 10 de março em Munique.



Um dos destaques brasileiros é o banco Ratoeira, de Mariana Betting e Roberto Hercowitz. "A partir de nossa experiência podemos dizer que um móvel se destaca em um concurso quando traz a questão da funcionalidade bem resolvida, para além da abordagem formal ou estética. É importante ainda que ele apresente uma boa sacada, seja do ponto de vista da produção ou dos materiais utilizados. O que é válido, inclusive, para a sua solução de transporte", explicaram os criadores, sócios do estúdio em2 Design.







