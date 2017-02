Lote residual do IR libera mais de R$ 1 milhão na região Rafaela Tavares Link



Quarta-Feira - 08/02/2017 - 17h38





Ao todo, R$ 1.029.979,99 serão creditados na conta bancária de 680 contribuintes na região, conforme a delegacia do órgão em Araçatuba. Os valores serão depositados no dia 15 deste mês. Em âmbito nacional, 115.831 pessoas receberão R$ 250 milhões, segundo o Fisco.



É possível descobrir se a declaração foi liberada por meio do site da Receita Federal (idg.receita.fazenda.gov.br) ou pelo Receita Fone 146. Se o contribuinte optar por consultar pela internet, o serviço e-CAC da página permite acesso ao extrato da declaração.





