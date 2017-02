Antes crítico ferrenho da Câmara, Almir vira alvo de vereadores Ronaldo Ruiz Galdino Link



Quarta-Feira - 08/02/2017 - 17h28





Comentários via Facebook: Atualização: 17h31 de 08/02/2017

Dayse Maria/Folha da Região - 06/02/2017 Proposta do tucano prevê a proibição de estacionamento especial no entorno de algumas edificações Proposta do tucano prevê a proibição de estacionamento especial no entorno de algumas edificações







A votação do recurso contra o não recebimento da propositura do tucano foi adiada por duas sessões na última segunda-feira (6), já perto da meia-noite, depois de aprovação unânime. O departamento jurídico da Casa considerou a propositura ilegal, pois ela deveria ser apresentada pelo Executivo.



TENSO

O momento mais tenso do debate foi quando Almir disse a Dunga (DEM) que ele havia "virado", no sentido de ter mudado de opinião, uma vez que tinha exibido um vídeo anteriormente, com pessoas reclamando da zona azul, e depois se posicionado contra o projeto. Dunga ficou de pé e levantou o tom de voz ao tucano. "Eu quero que vossa excelência me respeite. Eu não sou homem de 'virar'. (...) Se vossa excelência pode ir lá resolver com o seu prefeito, resolva. Agora, querer aparecer em manchetes de jornais não faz o meu tipo. Quer fazer demagogia continue fazendo no seu Face", afirmou Dunga.



A vereadora Tieza Marques de Oliveira (PSDB), do mesmo partido que Almir, alertou para o risco de uma Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade), caso o projeto seja aprovado e sancionado por Dilador. Ela também travou uma discussão tensa com Almir, após ele dizer que ninguém nunca tinha feito nada para resolver a situação e que a Casa estava dando às costas ao clamor da população.





Acostumado a fazer críticas nas redes sociais aos vereadores da Câmara de Araçatuba antes de ser eleito, o vereador Almir Fernandes Lima (PSDB) teve seu projeto de lei, que prevê a proibição de estacionamento rotativo no entorno de hospitais, escolas, templos religiosos e entidades assistenciais, criticado tanto por parlamentares da oposição quanto por seus colegas de bancada.A votação do recurso contra o não recebimento da propositura do tucano foi adiada por duas sessões na última segunda-feira (6), já perto da meia-noite, depois de aprovação unânime. O departamento jurídico da Casa considerou a propositura ilegal, pois ela deveria ser apresentada pelo Executivo.O momento mais tenso do debate foi quando Almir disse a Dunga (DEM) que ele havia "virado", no sentido de ter mudado de opinião, uma vez que tinha exibido um vídeo anteriormente, com pessoas reclamando da zona azul, e depois se posicionado contra o projeto. Dunga ficou de pé e levantou o tom de voz ao tucano. "Eu quero que vossa excelência me respeite. Eu não sou homem de 'virar'. (...) Se vossa excelência pode ir lá resolver com o seu prefeito, resolva. Agora, querer aparecer em manchetes de jornais não faz o meu tipo. Quer fazer demagogia continue fazendo no seu Face", afirmou Dunga.A vereadora Tieza Marques de Oliveira (PSDB), do mesmo partido que Almir, alertou para o risco de uma Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade), caso o projeto seja aprovado e sancionado por Dilador. Ela também travou uma discussão tensa com Almir, após ele dizer que ninguém nunca tinha feito nada para resolver a situação e que a Casa estava dando às costas ao clamor da população.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão