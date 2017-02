O drama de Daniel: malformação impede criança de 1 ano de andar Amanda Lino Link



Dayse Maria/Folha da Região - 06/02/2017 Daniel Arcaim só engatinha e fica de pé apoiado; problema exige tratamento específico Daniel Arcaim só engatinha e fica de pé apoiado; problema exige tratamento específico







O problema, que exige tratamento específico, incluindo cirurgias ao longo do desenvolvimento da criança, foi descoberto logo após o nascimento. No entanto, um ano se passou e a família ainda aguarda respostas da rede pública de saúde de Birigui.



A mãe da criança, Naiara Cristina Xavier Arcaim, 24, informa que fez todo o pré-natal na rede municipal de saúde e anomalia alguma foi identificada. Só vimos na hora do parto. Ele tem um ossinho torto e outro que não nasceu nos pés. Ficamos perdidos sem saber o que fazer", lembra a mãe, que tem outro filho de três anos de idade.



A Secretaria Municipal de Saúde de Birigui disse que está sensível ao problema do pequeno Daniel e que fez todos os procedimentos necessários para melhor atender a criança.



CAMPANHA

Uma campanha nas redes sociais está sendo feita para arrecadar dinheiro e custear a primeira cirurgia, caso o procedimento não seja feito por meio do SUS. Quem quiser ajudar a família pode entrar em contato pelo Facebook (https://www.facebook.com/nayaramarcio2) ou pelo telefone (18) 99764-4032.





