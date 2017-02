No Twitter, Trump reclama por ainda não ter gabinete completo e culpa democratas Agência Estado Link



Quarta-Feira - 08/02/2017 - 06h20





Comentários via Facebook: Atualização: 09h43 de 08/02/2017



O presidente dos EUA, Donald Trump, criticou no Twitter o fato de ainda não ter seu gabinete totalmente funcional, uma vez que a maioria de seus indicados ainda não foi aprovada no Congresso.



"É uma desgraça que meu gabinete completo ainda não esteja no lugar, no maior atraso da história de nosso país", disse o republicano em tuíte, atribuindo o problema a táticas de "obstrução por democratas".



Ontem, o Senado norte-americano deu sinal verde a Betsy DeVos para o Departamento de Educação, mas apenas após o vice-presidente Mike Pence, num gesto inusitado, votar a favor da indicada de Trump para desfazer um empate. Com isso, DeVos foi aprovada por 51 votos a 50, considerando-se o voto de Pence.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão