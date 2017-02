Dinheiro no exterior era "como se fosse caderneta de poupança", diz Cunha Agência Estado Link



O deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB/RJ) disse nesta terça-feira ao juiz Sérgio Moro que os recursos que mantinha em contas no exterior administradas por trustes eram usadas como investimento, uma "aplicação". De acordo com o ex-parlamentar, os valores só eram usados para consumo e viagens ao exterior - e, portanto, não foram utilizados no Brasil.



"Há vários momentos nessa situação. Em todas usava como se fosse uma caderneta de poupança", disse Cunha durante o interrogatório que durou três horas.



Preso desde outubro, o deputado cassado responde a uma ação penal por corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Ele é acusado de recebimento de propina por um negócio da Petrobras na África e manutenção do dinheiro em contas no exterior.



Cunha, no entanto, afirmou que o dinheiro é de origem lícita e negou envolvimento em negócios da petroleira ou recebimento de propina. Ele voltou a afirmar que é beneficiário de contas administradas por trustes. O peemedebista ainda disse manter as contas há mais de 25 anos e, segundo ele, uma delas é registrada no divórcio de seu primeiro casamento, em 1996.



Em outubro de 2015, quando as investigações da Suíça sobre contas ligadas a Eduardo Cunha chegaram ao Brasil, os investigadores identificaram gastos de mais de US$ 800 mil em dois cartões de crédito internacionais, além de pagamentos de um curso em renomada escola de tênis com sede na Flórida e outros cursos na Espanha e no Reino Unido. (Beatriz Bulla, Ricardo Brandt, Mateus Coutinho e Fausto Macedo)







