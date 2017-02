Emoção e animação marcam festa de 15 anos de Eduarda Arruda Talita Carneiro Link



Terça-Feira - 07/02/2017 - 21h57





Yago Monteiro/Folha da Região - 21/01/2016 Emoção, animação e muita festa deram o tom da comemoração dos 15 anos de Eduarda Arruda Emoção, animação e muita festa deram o tom da comemoração dos 15 anos de Eduarda Arruda







Um passeio de limusine pela cidade precedeu sua chegada e foi exibido durante a festa, assim como as altas fotos da galera. Zenilda Magalhães assinou o menu repleto de deliciosas guloseimas e Vitor Varoni comandou os hits da noite em meio a bela decoração..



Antes da pista ser aberta, os convidados se surpreenderam com a entrada triunfante da aniversariante em um vestido na cor azul tiffany, seguida da emocionante valsa com todos os homens da família, além da linda homenagem recebida dos pais e dos irmãos. Mas o ponto alto foi a coreografia com as 15 amigas, cheia de energia, finalizando a apresentação e assim abrindo oficialmente a pista de dança onde a moçada esbanjou diversão.



Fotos de Yago Monteiro/Folha da Região



