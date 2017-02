Suborno da Odebrecht abasteceu campanha presidencial de Santos, diz procuradoria Agência Estado Link



Terça-Feira - 07/02/2017 - 21h45





Comentários via Facebook:





O procurador-geral da Colômbia, Néstor Humberto Martínez, afirmou que parte do suborno pago pela construtora brasileira Odebrecht terminou na campanha presidencial pela reeleição de Juan Manuel Santos em 2014. A informação foi divulgada pelo jornal local El Tiempo a partir de relatório da investigação.



A procuradoria sustenta que o dinheiro recebido pelo ex-congressista Otto Bula, hoje preso, foi enviado para a campanha presidencial. Segundo a investigação, o ex-senador tramitou em 2014 dois depósitos para a Colômbia, totalizando US$ 1 milhão, cujo beneficiário final teria sido a campanha de Santos em 2014.



O chefe da campanha de Santos nesse momento, Roberto Prieto, emitiu comunicado no qual nega ter recebido dinheiro da companhia brasileira, também segundo El Tiempo. Prieto disse também que sequer conhece Bula.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão