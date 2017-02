Publicitário lança 1º romance e sonha com adaptação para cinema Talita Rustichelli Link



Ao sofrer as consequências da crise financeira (como a maioria dos brasileiros) no ano passado, Cruz decidiu dar outro enfoque em sua vida. Continua com as atividades na publicidade, mas agora sonha em ver seu romance "Quando Você Invadiu o Meu Eu" ganhando uma adaptação para as telonas (por isso, o título aparece na capa também em inglês - "When You Broke Into Myself").



Em 160 páginas, o autor conta uma história de amor entre Carmen e Saulo, que se conhecem durante uma viagem a Estocolmo, capital da Suécia. "No livro, a pessoa descobre que, se abrindo, pode ajudar a outra. A proposta do livro é uma abertura. O amor não pode ficar escondido", diz o autor. Ele conta que, como Cameron, uniu amor e drama - a parte trágica o escritor demonstra por meio de um personagem que tem um coágulo no cérebro.



LANÇAMENTO

Cruz pretende fazer um evento de lançamento de sua obra, mas ainda não tem previsão de data. O livro está à venda por R$ 29,90 em três lugares de Araçatuba: Livraria dos Amigos e livraria e papelaria São José, e loja Estivanelli do Araçatuba Shopping. Em março, passará a ser comercializado também pela internet. O contato com o escritor pode ser feito pelo e-mail jcruzmkt@yahoo.com.br.





