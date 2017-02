Acusado de tráfico manda pitbull atacar investigadores; animal é morto Comércio da Franca - Rede APJ Link



Um jovem de 24 anos acabou preso após uma ocorrência de tráfico de drogas que terminou com a morte de um cachorro da raça pitbull. Segundo a Dise (Delegacia de Investigação sobre Entorpecente), o rapaz é morador do Recanto Elimar, em Franca (a 377 km de Araçatuba), e foi preso em flagrante.



O acusado usava a sua residência para traficar drogas, segundo a polícia. Foram apreendidas porções de maconha, crack, haxixe e cocaína, além de uma balança de precisão.



Quando os investigadores chegaram ao imóvel, o rapaz teria jogado o animal em cima deles, que tiveram que atirar. O pitbull foi atingido na cabeça e morreu.





