Macron derrotaria Le Pen no segundo turno presidencial da França, diz pesquisa

O ex-ministro Emmanuel Mácron aparece com 21% das intenções de voto no primeiro turno nas eleições presidenciais da França, atrás de Marine Le Pen, candidata de extrema-direita da Frente Nacional, que tem 26%. No segundo turno, porém, Macron, do partido En Marche, venceria Le Pen por 64% a 36%, de acordo com pesquisa divulgada hoje pelo instituto Ifop.



Antes apontado como favorito, o ex-premiê François Fillon perdeu espaço e aparece com 18,5% das intenções de voto no primeiro turno. Fillon sofre após vir a público que deu empregos públicos para a mulher e dois filhos quando era deputado. Ontem, ele concedeu entrevista coletiva, na qual pediu desculpas, mas disse que não fez nada de ilegal e que seus parentes trabalharam de fato e tinham pagamentos adequados com sua qualificação. Nesta terça-feira, o jornal Le Parisien divulgou reportagem segundo a qual a mulher de Fillon, Penelope, acumulou durante um ano e meio, em 2012 e 2013, dois empregos de tempo integral, um na Revue des Deux Mondés e outro como colaboradora do marido no Legislativo.



A revista Paris Match, um dos veículos de comunicação que contratou a pesquisa do Ifop, aponta que Le Pen parece se impor em um polo de estabilidade na corrida presidencial, na avaliação de Frédéric Dabi, diretor-geral adjunto do Ifop. Macron, por sua vez, aproveita-se da fragilidade recente de Fillon.



O primeiro turno ocorre em 23 de maio e o provável segundo turno, em 7 de maio.







