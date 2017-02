Processo seletivo vai contratar 40 auxiliares gerais em Birigui Da Redação Link



A Prefeitura de Birigui abre nesta quarta-feira (8) inscrições para o processo seletivo que visa a contratação de 40 auxiliares gerais que vão atuar, em caráter temporário, na limpeza pública do município. O salário será de R$ 937, mais vale-alimentação de R$ 135, para cumprimento de jornada de trabalho de 40 horas semanais, informa nota divulgada nesta terça-feira (7).



As inscrições são gratuitas e devem ser feitas nos dias 8, 9, 10 e 13 deste mês na Fateb (Faculdade de Tecnologia de Birigui), que fica na rua Antônio Simões, 4, Centro. O horário de atendimento é das 8h às 17h. O candidato deve apresentar documento de identidade com foto para poder preencher a ficha de inscrição.



REQUISITOS

Os interessados devem ter idade mínima de 18 anos e ser alfabetizados. É obrigatório também estar quite com a Justiça Eleitoral e o Serviço Militar (para os homens) e ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da função. Aquele que não reunir os requisitos, na data posse, perderá o direito ao cargo.



As provas serão aplicadas no próximo dia 18, na Fateb. Os portões serão abertos às 8h e fechados às 8h15, não sendo tolerado atraso. A avaliação terá uma hora de duração e será composta por 20 questões de conhecimentos gerais. Cada questão valerá um ponto. Em caso de empate no resultado final, terá preferência o candidato que tiver maior idade.



ATRIBUIÇÕES

Conforme o secretário de Administração, Genilson Antonio Martins, o auxiliar geral vai executar tarefas de limpeza de ruas, praças, terrenos e imóveis públicos, removendo terra e outros materiais acumulados pelas chuvas, com o objetivo de eliminar potenciais criadouros para o mosquito Aedes aegytpi, transmissor da dengue, chikungunya, zika vírus e febre amarela.



Os selecionados atuarão ainda na limpeza e conservação das galerias fluviais, canais e guias de sarjeta; vão capinar, roçar e varrer o mato de canteiros de ruas e praças; carregar e descarregar veículos de transporte com o material removido, entre outras atividades. O contrato de trabalho terá duração de 90 dias, podendo ser prorrogado por igual período.



SERVIÇO

O edital completo do processo seletivo pode ser consultado no site da Prefeitura de Birigui (www.birigui.sp.gov.br), na seção concursos. Está disponível também na edição 27 desta terça-feira (7) do Diário Oficial Eletrônico, que pode ser acessado pelo site www.birigui.dioe.com.br. (Com informações da Prefeitura)





