Penitenciárias registram tumultos e morte no Interior Agência Estado Link



Segunda-Feira - 06/02/2017 - 20h35





Comentários via Facebook: Atualização: 21h18 de 06/02/2017







Leia também:

Presos fazem rebelião em duas penitenciárias da região



De acordo com registro da Polícia Civil, os agentes da unidade notaram a falta do detento quando fizeram a contagem dos internos. Em busca na cela, eles localizaram o corpo do preso assassinado, de 40 anos.



Ainda segundo o boletim de ocorrência, outro preso da mesma cela, de 21 anos, assumiu a autoria do crime. Ele vai responder por homicídio, além de sofrer sanção disciplinar. O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Botucatu. A Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) confirmou a morte e informou que autor do crime foi isolado preventivamente. Foi instaurado procedimento apuratório preliminar e disciplinar sobre o caso.

Três penitenciárias do sistema prisional paulista registraram tumultos no fim de semana, no interior de São Paulo. Um preso foi encontrado morto em sua cela com marcas de estrangulamento, na tarde de sábado, 4, na Penitenciária Orlando Brando Filho, em Iaras, sudoeste paulista.De acordo com registro da Polícia Civil, os agentes da unidade notaram a falta do detento quando fizeram a contagem dos internos. Em busca na cela, eles localizaram o corpo do preso assassinado, de 40 anos.Ainda segundo o boletim de ocorrência, outro preso da mesma cela, de 21 anos, assumiu a autoria do crime. Ele vai responder por homicídio, além de sofrer sanção disciplinar. O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Botucatu. A Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) confirmou a morte e informou que autor do crime foi isolado preventivamente. Foi instaurado procedimento apuratório preliminar e disciplinar sobre o caso.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão