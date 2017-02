Chuva derruba árvores e causa alagamentos na capital paulista Agência Estado Link



Segunda-Feira - 06/02/2017 - 19h45





Comentários via Facebook:





As fortes chuvas que atingem a capital paulista nesta segunda-feira, 6, derrubaram árvores e causaram alagamentos nas zonas norte, sul, leste, oeste e sudeste.



Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), toda a capital paulista entrou em estado de atenção para alagamentos nesta segunda. Às 17h45, o alerta foi registrado nas zonas oeste, norte e leste, na região central da cidade e nas Marginais do Pinheiros e do Tietê.



Já às 18h30, um novo estado de atenção foi emitido para as zonas sul e sudeste da capital. Ao todo, por volta das 19h30, a cidade registrava 12 pontos de alagamentos - 8 deles intransitáveis e 4 transitáveis. A zona oeste era a mais afetada pelas enchentes, segundo o CGE.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram registradas 25 ocorrências de quedas de árvores na cidade até as 19h30. Não há informações sobre vítimas.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão