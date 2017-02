Israel legaliza casas que foram construídas em assentamentos na Cisjordânia Agência Estado Link



Segunda-Feira - 06/02/2017 - 19h40





Comentários via Facebook:





O Parlamento israelense aprovou uma lei destinada a legalizar milhares de casas que estão em assentamentos na Cisjordânia. A lei foi aprovada por 60 votos a 52 nesta segunda-feira, mas sua legalidade deve ser contestada na Suprema Corte de Israel.



A medida legaliza milhares de casas que foram construídas ilegalmente em terras palestinas. Os proprietários originais seriam compensados com dinheiro ou terrenos alternativos, mesmo que não concordem em desistir de sua prioridade.



A comunidade internacional se opôs aos assentamentos e os vê como obstáculos à paz. A lei faz parte de diversas medidas tomadas pelo governo do premiê israelense, Benjamin Netanyahu, que foi encorajado após a posse do novo presidente dos EUA, Donald Trump. Fonte: Associated Press.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão