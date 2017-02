Homem é preso com porções de cocaína Da Redação Link



Segunda-Feira - 06/02/2017 - 19h09





Comentários via Facebook:

Polícia Militar/Divulgação - 04/02/2017 Os PMs verificaram que, na sacola, tinham 11 porções de cocaína embaladas e mais um píno Os PMs verificaram que, na sacola, tinham 11 porções de cocaína embaladas e mais um píno



Um homem foi preso pela Polícia Militar acusado de tráfico de drogas, na noite de sábado (4), no bairro Jardim Aeroporto, Pereira Barreto. Ele foi flagrado no momento em que entregava para um adolescente uma sacola contendo entorpecentes.



Durante patrulhamento, os PMs viram o suspeito entregando uma sacola para um adolescente. Mas, ao perceber a viatura, jogou a sacola no chão e saiu correndo, pulando o muro de uma residência e tomando destino ignorado.



Já o adulto que permaneceu, colocou algo que ainda tinha dentro da boca, tentando engolir, porém foi imediatamente imobilizado e cuspiu dois pequenos invólucros plásticos contendo 5 pedras de crack cada.



PRESO

Os PMs verificaram que, na sacola, tinham 11 porções de cocaína embaladas. Ele foi preso e levado para a cadeia da cidade. (Colaborou Roni Willer)





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão