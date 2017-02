Bovespa cai 1,48% com cenário externo e commodities em baixa Agência Estado Link



Segunda-Feira - 06/02/2017 - 19h10





Comentários via Facebook:





O cenário internacional negativo, com queda de commodities e das bolsas da Europa e Estados Unidos, pesou nesta segunda-feira, 6, sobre a Bovespa, que fechou em queda de 1,48%, com o Índice Bovespa aos 63.992,93 pontos. O volume de negócios totalizou R$ 6,328 bilhões, abaixo da média dos primeiros dias de fevereiro.



Lá fora, a tensão com o viés protecionista da gestão de Donald Trump se somou à apreensão com a Europa, com destaque à França, onde a candidata à presidência pela extrema-direita, Marine Le Pen, defendeu a criação de uma moeda francesa e de políticas anti-imigração e antiglobalização. Com isso, houve quedas generalizadas nas bolsas da Europa e dos Estados Unidos, que refletiram nos negócios no Brasil.



Por outro lado, o cenário doméstico foi apontado como fator essencialmente positivo, principalmente depois que o governo Michel Temer viu eleitos dois importantes aliados nas presidências da Câmara e do Senado. A estabilidade do dólar frente ao real ao longo do dia foi ainda outro fator de tranquilidade apontado por profissionais de renda variável.



Nesse cenário de correções, o desempenho das commodities no mercado internacional teve papel fundamental. O minério de ferro com 62% de pureza negociado no mercado à vista chinês teve queda de 2,2%, a US$ 80,2 a tonelada seca. As ações da Vale chegaram a esboçar uma alta pela manhã, acompanhando suas pares no exterior, mas acabaram por sucumbir às quedas, que se acentuaram à tarde. Já as ações da Petrobras terminaram o dia em baixa de 2,26% (ON) e de 2,48% (PN), acompanhando as fortes perdas do barril do petróleo nas bolsas de Nova York e Londres.



Entre as ações que compõem a carteira teórica do Ibovespa, as maiores quedas foram de Cemig ON (-4,85%) e Localiza ON (-3,95%). As altas mais significativas ficaram com Multiplan ON (+1,97%) e Rumo Logística ON (+1,94%). Com o resultado de hoje o Ibovespa passa a contabilizar baixa de 1,05% em fevereiro e alta de 6,25% em 2017.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão