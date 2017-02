Lesão no ombro tira Tchê Tchê do Palmeiras por pelo menos um mês Agência Estado Link



O volante Tchê Tchê, do Palmeiras, foi diagnosticado nesta segunda-feira com uma fratura no ombro esquerdo e pode ficar até seis semanas fora do time. O departamento médico do clube realizou exames no jogador, que sentiu a lesão pouco após marcar o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, no último domingo. O problema, a princípio, não vai exigir a realização de cirurgia.



A fratura foi decorrente de um choque com o volante adversário Marcão Silva. Tchê Tchê teve de ser substituído logo depois e, nesta segunda, não foi ao treino do time para ser submetido a exames. Os médicos encontraram uma pequena fratura na tuberosidade do úmero esquerdo, próxima ao ombro, problema que deixará o volante longe das atividades de quatro a seis semanas.



Com isso, o técnico Eduardo Baptista terá de fazer alterações na formação titular. O favorito a ocupar a vaga de Tchê Tchê é Thiago Santos, que já o substituiu no último domingo assim que o colega se machucou e teve de sair. Além dessa baixa, outro volante do elenco está lesionado. Arouca passou por uma cirurgia no tornozelo direito e só deve voltar daqui a 40 dias.







