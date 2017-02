Mulher morre na colisão entre carro e caminhão Ivan Ambrósio Link



Segunda-Feira - 06/02/2017 - 15h54





Colaboração de leitor - 06/02/2017 Movimentação de bombeiros e policiais no local onde aconteceu a tragédia; no destaque, Daiane Movimentação de bombeiros e policiais no local onde aconteceu a tragédia; no destaque, Daiane



Uma mulher morreu em uma colisão na tarde desta segunda-feira (6), na rodovia Jorge Maluly Netto (SP-463), em Clementina (a 46 km de Araçatuba). De acordo com a Polícia Rodoviária, a batida transversal entre os veículos teria ocorrido em um trevo.



A vítima, Daiane Alice Regazzi, de Coroados, conduzia o carro. Já o motorista do caminhão não se feriu. Policiais estão no local auxiliando o trânsito. Peritos do IC (Instituto de Criminalística) realizarão exames que apontarão as causas do acidente. Os laudos devem sair em até 30 dias.



A ocorrência está em andamento. Um inquérito será instaurado pela Polícia Civil para investigar o caso.





