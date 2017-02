Uso de contraceptivo requer 'boa investigação do médico' Talita Rustichelli Link



Em entrevista à Folha da Região, o médico ginecologista Joy Okasaki falou sobre as novidades, as vantagens e desvantagens de cada método, entre outros desdobramentos do tema. Confira:



Quais os principais métodos contraceptivos e como funciona cada um deles?

Coito interrompido; métodos de barreira (preservativo e espermicidas - são ações que impedem o avanço do espermatozoide para a cavidade uterina); uso da tabelinha (manter relações fora do período ovulatório); contraceptivos orais combinados e contraceptivos injetáveis combinados (impedem crescimento folicular e, consequentemente, a ovulação); contraceptivos orais e injetáveis de progestágeno (bloqueio de ovulação); anel vaginal combinado (bloqueio de ovulação); contraceptivo reversível de longa duração (DIU de cobre, endoceptivo e implante subcutâneo - atuam bloqueando ovulação ou criando condições desfavoráveis para implantação e crescimento do ovo).



Qual deles é mais eficaz e qual é menos eficaz?

Tirando os métodos ineficientes, não existe método melhor ou pior. Todos têm um índice de falha semelhante. O método mais utilizado é o contraceptivo oral combinado, de posologia diária.



Há contraindicações para o uso de qualquer um deles? Em que situações?

Sim. O contraceptivo deve ser usado precedido de uma boa investigação do médico. Existem comorbidades em que o uso de contraceptivos está contraindicado totalmente ou relativamente, sendo necessário verificar o método mais adequado para cada situação. As situações que requerem maiores cuidados são hipertensão, diabetes, trombofilias, problemas hepáticos, idade, tabagismo, enxaqueca com aura, entre outras.





