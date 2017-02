Morte de Marisa: tolerância zero ao desrespeito nas redes sociais Da Redação Link



Segunda-Feira - 06/02/2017 - 15h38





Comentários via Facebook: Atualização: 15h39 de 06/02/2017









O AVC (Acidente Vascular Cerebral), que matou Marisa, é uma das principais causas de mortes no Brasil, o que tem sido sistematicamente divulgado por órgãos de saúde. Pior do que isso, comemorar a morte de alguém, por mais que se não goste, é propagar o ódio. O que se pode pensar de pessoas com essa mentalidade? Certamente, nada de positivo para a sociedade.



Hoje, um dos espaços mais populares para a livre manifestação de pensamento, o Facebook, lamentavelmente, é também um campo onde preconceito, sentimento de vingança, ostentação e tantos outros males se expressam com mais facilidade. Assim foi no caso Marisa. Bom exemplo, em meio a essa polêmica, deu a classe política. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, histórico adversário de Lula, o visitou no hospital. Foi uma retribuição à visita recebida por FHC, há quase dez anos, quando a esposa do tucano, Ruth Cardoso, faleceu.



Em Araçatuba, o prefeito Dilador Borges (PSDB), que está começando seu mandato, foi feliz ao



É inadmissível que servidores públicos, que, conforme o próprio nome diz, representam a população, tenham comportamentos que incitam intolerância política, religiosa ou qualquer outra que seja. Situações como essa servem para fazer com que o atual governante fique atento às indicações para cargos comissionados. É preciso conhecer bem as pessoas que está trazendo. Além da eficiência necessária, quem vai ocupar um cargo público precisa ter um compromisso com a ética, algo que, aliás, deve ser regra para qualquer profissional.

O conflito de mensagens postadas em redes sociais, na semana passada, após a confirmação da morte cerebral da ex-primeira dama Marisa Letícia, mostra o quanto o desrespeito ainda predomina na sociedade contemporânea. Infelizmente. De um lado, militantes partidários anti-PT festejaram a morte da mulher do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, alvo das investigações da operação Lava Jato. De outro, houve correligionários petistas que atribuíram à investida encabeçada pelo juiz Sergio Moro a perda de Marisa. Para manifestações como essas, só há uma definição: ignorância.O AVC (Acidente Vascular Cerebral), que matou Marisa, é uma das principais causas de mortes no Brasil, o que tem sido sistematicamente divulgado por órgãos de saúde. Pior do que isso, comemorar a morte de alguém, por mais que se não goste, é propagar o ódio. O que se pode pensar de pessoas com essa mentalidade? Certamente, nada de positivo para a sociedade.Hoje, um dos espaços mais populares para a livre manifestação de pensamento, o Facebook, lamentavelmente, é também um campo onde preconceito, sentimento de vingança, ostentação e tantos outros males se expressam com mais facilidade. Assim foi no caso Marisa. Bom exemplo, em meio a essa polêmica, deu a classe política. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, histórico adversário de Lula, o visitou no hospital. Foi uma retribuição à visita recebida por FHC, há quase dez anos, quando a esposa do tucano, Ruth Cardoso, faleceu.Em Araçatuba, o prefeito Dilador Borges (PSDB), que está começando seu mandato, foi feliz ao demitir do cargo o servidor Celso D’Alckmin Filho, que ocupava posto de diretor na Secretaria de Assuntos Jurídicos. O funcionário havia comemorado, em sua página no Facebook, a morte de Marisa. Tão grave quanto isso foi ter essa manifestação sido feita em horário de trabalho e nas dependências do Paço Municipal. Para um governo que tem como um dos desafios dar um choque de moralidade, como defendeu durante sua campanha eleitoral, Dilador foi certeiro.É inadmissível que servidores públicos, que, conforme o próprio nome diz, representam a população, tenham comportamentos que incitam intolerância política, religiosa ou qualquer outra que seja. Situações como essa servem para fazer com que o atual governante fique atento às indicações para cargos comissionados. É preciso conhecer bem as pessoas que está trazendo. Além da eficiência necessária, quem vai ocupar um cargo público precisa ter um compromisso com a ética, algo que, aliás, deve ser regra para qualquer profissional.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão