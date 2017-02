Beyoncé divulga fotos da família desde 2002 Agência Estado Link



Segunda-Feira - 06/02/2017 - 14h45





Comentários via Facebook: Atualização: 15h41 de 06/02/2017



No mesmo dia em que divulgou seu ensaio grávida, Beyoncé também colocou em seu site www.beyonce.com fotos da família que não haviam sido reveladas antes. Entre elas estão cliques do começo do relacionamento da cantora com Jay-Z, em 2002, além de momentos de viagens com o rapper e com a filha do casal.



Beyoncé também postou uma foto da evolução de sua barriga quando estava grávida de Blue Ivy. Desta vez, a cantora espera gêmeos.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão