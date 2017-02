Berlocq vence, empata Argentina x Itália e deixa decisão para segunda Agência Estado Link



A Argentina segue viva na defesa do seu título da Copa Davis. Após perder os dois primeiros jogos da série para a Itália, a equipe manteve a sua reação, iniciada com o triunfo no jogo de duplas, ao triunfar em um emocionante confronto de simples. Agora com o placar empatado em 2 a 2, a definição ficou para segunda-feira, às 12 horas.



Carlos Berloc, que havia triunfado no duelo de duplas com Leonardo Mayer, voltou a fazer a sua parte neste domingo. O número 81 do mundo superou o italiano Paolo Lorenzi, 43º colocado no ranking da ATP, por 3 sets a 2, com parciais de 4/6, 6/4, 6/1, 3/6 e 6/3, em 4 horas e 14 minutos. Assim, Berlocq, que havia perdido um dos jogos de simples na sexta-feira, ficou em quadra por mais de 11 horas em três dias.



A chuva foi um adversário a mais para os jogadores. Afinal, ela atrasou o confronto com uma paralisação logo no início e também paralisou o duelo no quarto set. Esses problemas e o prolongamento do duelo, provocaram o adiamento do quinto e decisivo jogo para esta segunda-feira em Buenos Aires.



Os capitães podem mudar os jogadores escalados, mas o duelo até agora está previsto para ser entre Andreas Seppi e Guido Pella. Quem avançar, terá pela frente a Bélgica nas quartas de final da Copa Davis.







