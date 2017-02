Em dia de homenagens a Pierce, Celtics bate Clippers e vence a sétima seguida Agência Estado Link



Em partida marcada pelas homenagens a Paul Pierce, que provavelmente disputou a sua última partida em Boston, o Celtics voltou a confirmar o seu ótimo momento ao conquistar a sétima vitória consecutiva na temporada 2016/2017 da NBA, com o triunfo por 107 a 102 sobre o Los Angeles Clippers, neste domingo.



Isaiah Thomas brilhou pelo Celtics com 28 pontos e ainda deu oito assistências, mas não conseguiu alcançar o quinto triunfo seguido anotando ao menos 35. Já Al Horford dominou o garrafão ao obter 14 rebotes, além de ter anotado 13 pontos pelo Celtics, que fez Pierce chorar com a apresentação de uma homenagem em um vídeo exibido no Boston Garden.



Blake Griffin e Jamal Crawford somaram 23 pontos cada para o Clippers, enquanto DeAndre Jordan interceptou 16 rebotes pelo quinto colocado da Conferência Oeste, que sofreu a sexta derrota nas últimas oito partidas. Pierce anotou três pontos diante da sua ex-equipe, consolidada em segundo lugar no Leste.



Hoje na quarta posição na mesma conferência, o Toronto Raptors contou com o nono "triple-double" da carreira de Kyle Lowry, com 15 pontos, 11 rebotes e 11 assistências, para superar o Brooklyn Nets, fora de casa, por 103 a 95, neste domingo.



Mais uma vez sem o seu cestinha DeMar DeRozan, o Raptors encerrou uma série de duas derrotas, mas venceu apenas o terceiro dos últimos 11 jogos. Jonas Valanciunas ajudou o Raptors com 22 pontos e Terrence Ross marcou 17, enquanto o brasileiro Lucas Bebê acumulou oito pontos e cinco rebotes em 22 minutos pelo time canadense. Brook López somou 20 pontos pelo Nets, que perdeu as últimas nove partidas e tem a pior campanha da NBA.



Já o Oklahoma City Thunder contou com 42 pontos de Russell Westbrook, sendo 19 no último quarto, para derrotar o Portland Trail Blazers por 105 a 99, em casa. O astro também deu oito assistências e recuperou quatro rebotes em sua oitava partida nesta temporada com ao menos 40 pontos.



Victor Oladipo somou 24 pontos e 13 rebotes pelo Thunder, o sétimo melhor time do Oeste. Damian Lillpard liderou o Blazers com 29 pontos e sete rebotes, enquanto C.J. McCollum acumulou 19 pontos e oito rebotes pelo nono melhor time do Oeste.



Confira os jogos da rodada de segunda-feira da NBA:

New York Knicks x Los Angeles Lakers

Washington Wizards x Cleveland Cavaliers

Indiana Pacers x Oklahoma City Thunder

Toronto Raptors x Los Angeles Clippers

Atlanta Hawks x Utah Jazz

Detroit Pistons x Philadelphia 76ers

New Orleans Pelicans x Phoenix Suns

Minnesota Timberwolves x Miami Heat

Denver Nuggets x Dallas Mavericks

Memphis Grizzlies x San Antonio Spurs

Sacramento Kings x Chicago Bulls







