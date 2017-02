Presos fazem rebelião em duas penitenciárias da região Roni Willer - Especial para a Folha da Região Link



Não houve mortes ou reféns.



Rebelião em penitenciária de Lavínia Pelo menos 235 presos iniciaram uma rebelião neste domingo (05/02/2017) no pavilhão 8 da Penitenciária 1 "Vereador Frederico Geometti", em Lavínia (a 69 km de Araçatuba). Leia mais em http://folha.fr/450182. Publicado por Folha da Regiao em Domingo, 5 de fevereiro de 2017



O motim em Lavínia durou pouco mais de uma hora e foi contido pelo GIR (Grupo de Intervenção Rápida), da SAP (Secretaria de Administração Penitenciária), que age no interior dos presídios. O helicóptero Águia esteve no local em apoio; homens da Tropa de Choque e da Força Tática da Polícia Militar também foram mobilizados.



A rebelião teria começado no momento em que o pavilhão foi fechado. Seis presos que seriam transferidos iniciaram o motim. O grupo da faxina teria ateado fogo em colchões. Tiros com balas de borracha foram disparados por guardas das torres.



Depois de contidos, os presos foram levados para o pátio, apenas de cuecas para que as celas fossem revistadas.



VALPARAÍSO

Em Valparaíso (a 44 km de Araçatuba), a rebelião começou neste domingo da mesma forma que em Lavínia, quando um preso, com problemas psicológicos, incentivou companheiros que trabalham na faxina a não entrarem nas celas do pavilhão 3 após o horário de visita.



Várias torneiras foram quebradas pelo grupo. O GIR também foi acionado, contendo os presos. Não houve refém ou qualquer outro estrago.



MIRANDÓPOLIS

Um preso do regime semiaberto de uma das penitenciárias de Mirandópolis (a 76 km de Araçatuba) fugiu neste domingo. A reportagem não conseguiu mais detalhes. (Colaborou José Marcos Taveira)

