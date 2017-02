Manifestantes tomam as ruas de Los Angeles contra decreto de Trump Agência Estado Link



Domingo - 05/02/2017 - 17h55





Comentários via Facebook:





Centenas de manifestantes tomaram as ruas do centro de Los Angeles, em um protesto contra o decreto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que acelera a construção dos oleodutos Dakota Access e Keystone XL.



Os manifestantes se reuniram neste domingo na praça Pershing Square e iniciaram a marcha rumo ao prédio Edward Roybal, do governo.



A polícia disse que a manifestação era pacífica e que não houve detenções. Os que se opõem ao projeto Dakota Access, de US$ 3,8 bilhões, dizem que o oleoduto ameaça o fornecimento de água e afeta locais sagrados para tribos indígenas da região.



Trump disse que quer prosseguir com os projetos dos oleodutos Dakota Access e Keystone XL, que ligaria as areias petrolíferas do Canadá às refinarias na Costa do Golfo, nos EUA. Fonte: Associated Press.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão