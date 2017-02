Justiça: audiências de custódia vão tentar agilizar flagrantes na região Amanda Lino Link



Com a nova determinação, a partir de agora, as pessoas presas em flagrante nas seis cidades, em dias úteis, continuarão sendo levadas para as delegacias das cidades onde ocorreram os crimes para elaboração do boletim de ocorrência e, em seguida, para o Fórum da Justiça Estadual de Araçatuba. O juiz e atual diretor do órgão, Emerson Sumariva Júnior, informa que um juiz estará disponível das 9h às 13h para atender os casos.





A partir desta segunda-feira (6), Araçatuba passará a ter audiência de custódia em dias úteis para pessoas presas em flagrante em seis municípios regionais: Araçatuba, Birigui, Buritama, Bilac, Guararapes e Valparaíso. A iniciativa visa a garantia da rápida apresentação do preso a um juiz, responsável por dar continuidade à prisão ou conceder a liberdade, com ou sem a imposição de outras medidas cautelares.Até então, o preso aguardava pelo menos cinco dias encarcerado, na maior parte dos casos da região na cadeia de Penápolis. Lá ele esperava uma decisão judicial da cidade onde ocorreu o fato para saber se o flagrante seria convertido em prisão preventiva ou outra medida, como liberdade provisória condicional, pagamento de fiança ou outra prevista na legislação.Com a nova determinação, a partir de agora, as pessoas presas em flagrante nas seis cidades, em dias úteis, continuarão sendo levadas para as delegacias das cidades onde ocorreram os crimes para elaboração do boletim de ocorrência e, em seguida, para o Fórum da Justiça Estadual de Araçatuba. O juiz e atual diretor do órgão, Emerson Sumariva Júnior, informa que um juiz estará disponível das 9h às 13h para atender os casos.



