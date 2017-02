Entrevista: o diferencial diante da concorrência Rafaela Tavares Link



Domingo - 05/02/2017 - 13h37





Terribili estará nesta segunda-feira (6), às 19h, na sede do Sinbi, em Birigui







Essa atividade profissional é decisiva para garantir diferencial diante da concorrência no mercado. É o que defende o consultor e professor universitário, Armando Terribili Filho. Com trabalhos publicados sobre o assunto em países como Estados Unidos, Portugal, Itália, Espanha, Argentina, Chile e Costa Rica, ele ministrará uma palestra sobre o tema, em Birigui.



Terribili estará nesta segunda-feira (6), às 19h, na sede do Sinbi (Sindicato das Indústrias do Calçado e Vestuário de Birigui) para apresentar a aula magna "Gerenciamento de projetos: mais que um modismo, um fator de competitividade". O evento promovido pela Fateb (Faculdade de Tecnologia de Birigui) é aberto ao público e tem entrada franca. A expectativa é atrair aproximadamente 500 ouvintes, segundo a instituição.



Há quanto tempo essa ferramenta é utilizada pelas empresas?

O gerenciamento de projetos é mais antigo que se imagina. As pirâmides do Egito, o Coliseu de Roma e as embarcações da Idade Média foram projetos bem-sucedidos. Todavia, a aplicação sistemática de métodos, técnicas e ferramentas são do século passado. O maior passo para a profissionalização dessa área (e sua padronização) foi a criação do PMI (Project Management Institute) em 1969 nos Estados Unidos, tendo se instalado no Brasil em 1998 em São Paulo.



O que torna o gerenciamento de projetos um fator de competitividade?

O planejamento estratégico de uma organização é decomposto em metas, e essas metas são decompostas em projetos. Assim, o sucesso dos projetos implica no sucesso das metas, e consequentemente do planejamento estratégico. Um plano exitoso certamente trará competitividade às organizações. É evidente que os projetos não nascem somente dos planos estratégicos, pois muitas vezes são pontuais, tendo sua origem em um problema da empresa ou em uma oportunidade vislumbrada.





