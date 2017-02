Em apenas um mês, 78 autuações por insufilme fora do padrão Lázaro Jr. Link



Domingo - 05/02/2017 - 13h29





Comentários via Facebook: Atualização: 13h36 de 05/02/2017

Alexandre Souza/Folha da Região - 30/01/2017 Professor Paulo César Campos, 56 anos, procurou saber se película instalada era permitida Professor Paulo César Campos, 56 anos, procurou saber se película instalada era permitida







As autuações começaram a ser aplicadas em 26 de dezembro, depois que a polícia concluiu a fase de testes do equipamento portátil usado para medir a transparência em películas, filmes e outros materiais colados nos vidros para diminuir o calor, proporcionar mais conforto aos ocupantes e melhorar a aparência estética dos veículos.



A infração também é prevista no artigo 230 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) e a polícia não tem o levantamento percentual de quantos dos veículos abordados apresentaram a irregularidade e os condutores que foram autuados.



DÚVIDAS

Apesar de a fiscalização ser realizada há um mês, muitos proprietários de veículos ainda têm dúvidas sobre como proceder para saber se está regular. É o que acontece com o professor Paulo César Campos, 56 anos. Ele conta que assim que soube do início da fiscalização fez contato com a Polícia Militar Rodoviária, questionando se poderia levar o carro até a base para verificar se a película instalada no carro dele está dentro dos padrões permitidos pela legislação.



A assessoria de imprensa do Inmetro, no Rio de Janeiro, informou que a responsabilidade de aferir a película dos veículos é do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito). A reportagem encaminhou e-mail ao órgão questionando sobre o assunto, mas não teve retorno.





Em um mês de fiscalização da transparência de películas aplicadas nos vidros de veículos, também conhecidas como insufilme, a Polícia Militar Rodoviária de Araçatuba aplicou 78 autuações por irregularidades. A multa, prevista pelo Contran (Conselho Nacional de Trânsito), é de R$ 195,23 e soma cinco pontos na carteira de habilitação.As autuações começaram a ser aplicadas em 26 de dezembro, depois que a polícia concluiu a fase de testes do equipamento portátil usado para medir a transparência em películas, filmes e outros materiais colados nos vidros para diminuir o calor, proporcionar mais conforto aos ocupantes e melhorar a aparência estética dos veículos.A infração também é prevista no artigo 230 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) e a polícia não tem o levantamento percentual de quantos dos veículos abordados apresentaram a irregularidade e os condutores que foram autuados.Apesar de a fiscalização ser realizada há um mês, muitos proprietários de veículos ainda têm dúvidas sobre como proceder para saber se está regular. É o que acontece com o professor Paulo César Campos, 56 anos. Ele conta que assim que soube do início da fiscalização fez contato com a Polícia Militar Rodoviária, questionando se poderia levar o carro até a base para verificar se a película instalada no carro dele está dentro dos padrões permitidos pela legislação.A assessoria de imprensa do Inmetro, no Rio de Janeiro, informou que a responsabilidade de aferir a película dos veículos é do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito). A reportagem encaminhou e-mail ao órgão questionando sobre o assunto, mas não teve retorno.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão