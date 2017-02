Bebê diagnoticado com microcefalia muda rotina de família Monique Bueno Link



Domingo - 05/02/2017 - 13h20





Alexandre Souza/Folha da Região - 02/02/2017 Lívia, que mora em Birigui com a mãe, Franciely, é um dos bebês da região que teve microcefalia Lívia, que mora em Birigui com a mãe, Franciely, é um dos bebês da região que teve microcefalia







Lívia, que mora em Birigui com a mãe e mais dois irmãos, é um dos bebês da região que teve o diagnóstico de microcefalia confirmado e relacionado ao zika vírus. Franciely recebeu a reportagem em sua casa, no bairro Toselar, semana passada. Com um semblante cansado, a jovem contou que foi infectada pelo vírus da zika quando estava no segundo mês de gestação, mesmo com todos os cuidados que teve. "Eu passava repelente até no rosto. Coloquei grade nas janelas, porque tinha muito medo de pegar", comentou Franciely, que chegou a suspeitar que a transmissão tenha ocorrido no supermercado onde trabalhava, devido à grande circulação de pessoas.



Enquanto a mãe dava entrevista, a pequena Lívia, que tentava dormir, despertou chorando, no carrinho. Só foi possível continuar a reportagem com a pequena amparada no colo de Franciely. "Ela depende de mim todo momento. Minha mãe e meu ex-marido (pai de Lívia) têm medo de ficar com ela por não saber como lidar com a situação."



SEM AJUDA

Em matéria publicada pela Folha da Região, no dia 23 de setembro de 2016, a Prefeitura de Birigui afirmou que acompanharia os casos de bebês com microcefalia e suas mães. No entanto, a jovem comentou que não recebe nenhum tipo de auxílio da administração municipal. "Ela só frequenta a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) uma vez por semana, onde passa por fisioterapeuta e fonoaudióloga", disse a mãe.





