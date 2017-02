Duplo homicídio: passeata vai anteceder júri na quarta Lázaro Jr. Link



Carlos Alberto Sales é acusado de ser o mandante do crime e Emerson Ferreira de Brito de ter levado o atirador até a casa das vítimas. Laire Antônio Neves Feltrin, acusado de ter matado o casal, recorreu da pronúncia e aguarda julgamento do recurso, por isso, não participa do julgamento. Os três réus foram denunciados por homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e sem direito de defesa para as vítimas e estão presos.



Um familiar do casal contou à reportagem que entre 80 a 100 pessoas devem participar da passeata. Na frente do grupo, participantes carregarão uma faixa com fotografias das vítimas e a palavra “justiça”. O objetivo é mostrar à população a indignação com a brutalidade do crime e cobrar que seja feita justiça. “Será uma manifestação pacífica, percorrendo as ruas nas imediações do Fórum”, informa.





