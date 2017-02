Nova Câmara de Araçatuba começa com produtividade 75% menor Ronaldo Ruiz Galdino Link



Yago Monteiro/Folha da Região - 04/01/2016 Rivael Papinha (PSB) diz que janeiro foi um mês atípico por causa da necessidade de adequação Rivael Papinha (PSB) diz que janeiro foi um mês atípico por causa da necessidade de adequação







O Legislativo araçatubense no mês de janeiro estava em recesso. Porém, os parlamentares, geralmente, não gostam de que associem a pausa nas sessões ordinárias com “férias” do trabalho. Eles argumentam que, embora não ocorram as sessões, estão empenhados em trabalhos internos e externos.



Em 2015, o Legislativo de Araçatuba aprovou o aumento de 12 para 15 vereadores a partir desta legislatura. O inchaço também refletiu no quadro de comissionados. Em sessão extraordinária no mês passado, os parlamentares aprovaram por unanimidade o acréscimo de mais seis assessores de relações parlamentares e outros três de chefe de gabinete parlamentar.



ATÍPICO

Segundo o presidente da Câmara, Rivael Papinha (PSB) janeiro foi um mês atípico por causa da necessidade de adequação da Casa, em razão do aumento do número de parlamentares. Além disso, ele afirmou que a queda de projetos pode ter sido causada pelo início da legislatura, mas que a produtividade vai aumentar nos próximos meses.





