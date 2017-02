Homem é flagrado vendendo maconha e é preso pela 3ª vez Márcio Bracioli Link



Domingo - 05/02/2017 - 10h40





Um rapaz de 19 anos foi preso na noite de sábado (4), no bairro Águas Claras, em Araçatuba, após ser flagrado vendendo entorpecentes. O flagrante foi feito por uma equipe da Polícia Militar. O acusado já tem outras 3 passagens pelo mesmo crime pela Justiça.



Segundo registro policial, os PMs foram até o local onde o acusado costuma ficar, por já ser de conhecimento que ele vende entorpecentes. Porém, quando ele viu a viatura, se desesperou e saiu correndo com uma sacola nas mãos.



Ele foi alcançado pelos PMs. Na sacola estavam 41 porções de maconha. No bolso dele ainda estavam R$ 20 em notas trocadas. Na residência dele, no local do flagrante, os policiais encontraram mais R$ 250 em notas pequenas.



TRÁFICO

Questionado sobre a origem do dinheiro, o rapaz afirmou que era dele, mas não soube explicar como o conseguiu. Ele foi preso em flagrante e levado, após ser qualificado, para a cadeia.





