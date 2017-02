Paquistão: pelo menos 13 pessoas morrem em avalanche Agência Estado Link



Pelo menos 13 pessoas morreram em uma avalanche que soterrou cinco casas após fortes tempestades de neve na cidade de Chitral, no norte do Paquistão, disse o oficial de segurança do município Nizamud Shah. Segundo ele, a avalanche atingiu o local no fim do dia de sábado. Ele disse que os socorristas recuperaram 13 corpos e que esforços estão em andamento para resgatar qualquer sobrevivente.



Shah disse neste domingo que várias pessoas ainda estão desaparecidas e que a maioria das áreas em Chitral está coberta de neve. As avalanches são comuns no norte do Paquistão, onde as principais geleiras do país estão localizadas. Essas geleiras são a principal fonte de água superficial para a agricultura, indústria e para as cidades do Paquistão. Fonte: Associated Press.







