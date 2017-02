Polícia Militar flagra homem furtando residência no Icaraí Márcio Bracioli Link



Domingo - 05/02/2017 - 10h28





Um homem de 35 anos foi preso após ser flagrado furtando uma residência no Jardim Icaraí, em Araçatuba, na noite de sábado (4). O flagrante foi feito por policiais militares que passavam pelo local no momento do crime.



Segundo registro policial, os PMs tiveram informação de que um homem tinha invadido uma residência daquele bairro e foram até o local. Lá, viram pelo portão que o rapaz já estava dentro do imóvel, carregando uma espécie de trouxa cheia de objetos.



Os policiais entraram e renderam o criminoso, que confessou estar furtando a residência. Com ele foram encontrados vários objetos da casa, incluindo uma vara de pescar e iscas artificiais. Questionado, ele disse que era usuário de droga e trocaria todos os objetos furtados por entorpecentes.



PRISÃO

Ele foi levado ao plantão policial e, depois, para a cadeia. Os donos da residência estão viajando e foram comunicados do crime. Uma amiga do casal ficou responsável por ficar na casa após o crime.





