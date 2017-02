Com dois gols de Falcao, Monaco bate Nice e assume liderança isolada do Francês Agência Estado Link



Na disputa direta pela liderança isolada do Campeonato Francês, neste sábado, o Monaco bateu o Nice por 3 a 0, em casa, em uma tarde inspirada do atacante colombiano Radamel Falcao García, autor de dois gols.



A vitória levou o Monaco aos 52 pontos em 23 rodadas no Campeonato Francês. O time do principado não perde desde o dia 18 de dezembro, com nove partidas invicto, sendo cinco jogos pelo torneio nacional.



Já o Nice não conseguiu espantar a má fase, com um único triunfo nas últimas seis partidas, estacionou nos 49 pontos e já é ameaçado pelo Paris Saint-Germain, que tem 46 pontos e entra em campo mais tarde neste sábado.



A partida teve três brasileiros escalados como titulares, sendo todos eles jogadors de defesa. Foram os casos de Fabinho e Jemerson no Monaco, enquanto Dante começou jogando no time do italiano Balotelli.



Apesar da superioridade do Monaco durante toda a partida, os gols só aconteceram na segunda etapa. Aos dois minutos, Mendy cruzou com precisão e Germain testou para as redes do Nice.



Já aos 15 minutos, o lateral-esquerdo Mendy acertou novo cruzamento, desta vez rasteiro, para Falcao completar e fazer 2 a 0. Aos 36, o colombiano recebeu de Lemar e selou a vitória, marcando seu 14.º tento na temporada.



Pela próxima rodada do Campeonato Francês, o Monaco entra em campo contra o Montpellier, fora de casa, na terça-feira. No dia seguinte, o Nice recebe o Saint-Étienne.







