Homem é morto após perseguir assaltantes no Rio Agência Estado Link



Sábado - 04/02/2017 - 15h50





Comentários via Facebook: Atualização: 15h59 de 04/02/2017



O administrador de empresas Victor Robusti, de 28 anos, foi morto a tiros, em Vila Isabel, zona norte do Rio, na madrugada deste sábado, 4. De acordo com a Polícia Militar, ele foi atingido após reagir a um assalto. Quatro criminosos, em um carro prata, roubaram o homem e a sua namorada, por volta das 3h, na Rua Engenheiro Gama Lobo.



Após assaltado, Robusti entrou em seu carro e perseguiu os criminosos. O grupo percebeu e disparou contra o carro, baleando o motorista, que morreu no local. Ele foi atingido por, pelo menos, três tiros.



A outra ocupante do veículo não teve ferimentos. O caso foi atendido por policiais do 6º Batalhão Policial Milita (Tijuca) e registrado na Divisão de Homicídios da capital, que instaurou uma investigação para apurar as circunstâncias e a autoria da morte.



A perícia já foi realizada no local do crime. Os investigadores pretendem ouvir testemunhas e vão procurar câmeras de segurança instaladas nas proximidades da Rua Engenheiro Gama Lobo para ajudar a identificar os envolvidos.







