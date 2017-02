'Super Tosco' é atração em Penápolis neste domingo Talita Rustichelli Link



Divulgação/João Paulo Pimenta Espetáculo acontece amanhã (5), em Penápolis, a partir das 20h no CEU das Artes Espetáculo acontece amanhã (5), em Penápolis, a partir das 20h no CEU das Artes







Os atores e palhaços Luís Valente (Seu Lavanco), Fernando Ávila (Dez Pras Sete), Tiago Munhoz (Custipíl de Pinoti) e o músico Robson Toma (Maestro Nicochina) propõem uma encenação de rua focada na liberdade de interpretação e no improviso. O roteiro é traçado a fim de criar um jogo com o público de forma aberta; os três palhaços e o músico dialogam diretamente com as pessoas.



"Super Tosco" estreou no Sesc Pinheiros, na capital paulista, em novembro de 2016. Em Birigui, a peça integra a programação do Sesc Verão 2017. O evento, que acontece em unidades do Sesc de todo o Estado, conta com atividades esportivas e culturais, oferecidas gratuitamente à população.



Em Penápolis, amanhã, além do espetáculo, haverá, a partir das 17h30, atividades de: Tiro Com Arco, Mini Esportes (equipamentos e elementos esportivos adaptados que incentivam a vivência de forma acessível, como tênis, vôlei e peteca), Jogos de Mesa (tênis de mesa, futebol de mesa, xadrez e damas), Esgrima (com Abel Melian) e o espetáculo "Super Tosco", com o Grupo Rosa dos Ventos.







