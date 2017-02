TJ-SP declara inconstitucional lei que incentiva empresas Rafaela Tavares Link



Segundo texto de acórdão, a norma viola a Constituição Federal por possibilitar a isenção de impostos a firmas sem utilizar para isso uma lei específica. A decisão do tribunal é desta quarta-feira (1°). A Carta Magna determina que qualquer subsídio, isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão de impostos, taxas ou contribuições só podem ser concedidos por meio de lei específica. A regra vale para legislação federal, estadual ou municipal.



DISPOSITIVOS

No caso da lei 2.495/94, a isenção de impostos faz parte de um conjunto de dispositivos que tratam de assuntos que não sejam os benefícios fiscais. O texto considerado inconstitucional autoriza o prefeito de Pereira Barreto a deixar livres de pagar impostos municipais empresas que se estabelecerem no município no período entre dois e cinco anos de carência, conforme o número de empregados.



A reportagem procurou a Prefeitura de Pereira Barreto para saber qual medida a administração tomará diante da declaração do TJ-SP, porém não recebeu resposta.





