Buracos no Palmeiras atrapalham trânsito e podem causar acidentes Larissa Mendes - Especial para a Folha



Sábado - 04/02/2017 - 15h35





Sucessão de valas abertas pela rua faz com que motoristas tenham cuidado redobrado



Buracos que se formaram na rua Canjiro Takebe, próximo a avenida Ibirapuera, no bairro Palmeiras, atrapalham a passagem de veículos. O asfalto da rua está cheio de valas desde novembro do ano passado, e desde então tem causado transtornos para os motoristas que passam por ali.



Segundo a auxiliar de escritório Eliane Soares, de 42 anos, tudo começou com pequenos buracos na rua e que, com o passar do tempo, foram dobrando de tamanho. "No ano passado, quando os buracos estavam menores, algumas pessoas já foram reclamar deles na prefeitura para a situação não piorar, mas nada foi feito e chegou aonde chegou", disse.



O risco de acidentes no local é muito grande, pois os motoristas precisam andar pela contramão para não prejudicarem seus veículos. "Quando tem carro estacionado na rua tudo fica pior, porque é impossível andar pelo lado que tem carro parado; com isso, precisamos ir para a outra faixa pra não cair ali dentro", comenta.



"Eu já vi gente trombando com o outro por causa disso. Quando chove muito, igual nos últimos dias, a água fica parada e quem vem de longe não tem noção da profundidade, o carro cai lá dentro e acaba quebrando", complementa.



OUTRO LADO

Em nota enviada pela assessoria de imprensa, a Prefeitura informou que o local está no cronograma de reparos da operação tapa-buracos, por isso, a recuperação da rua acontecerá nas próximas semanas caso o tempo bom continue, pois o período de chuvas prejudica os trabalhos da Secretaria de Obras e Serviços Públicos.





