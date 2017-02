Estradas vicinais de Araçatuba e Guararapes têm buracos e lamaçais Amanda Lino Link



Sábado - 04/02/2017 - 15h26





Estradas rurais estão com buracos e lamaçais







A Jacutinga apresenta buracos e desníveis em quase toda a sua extensão, inclusive com risco de veículos atolarem em dias de chuva intensa. Contudo, o trecho mais preocupante fica em Guararapes, em uma curva cerca de 80 metros da divisa com Araçatuba, onde foi construída pela Prefeitura de Guararapes no ano passado uma ponte de concreto, muito aguardada pelos moradores dos bairros próximos.



JOSÉ FUZETTI

Na estrada vicinal José Fuzetti, que fica entre a via de acesso João Cazerta e a estrada da Jacutinga, também há buracos e lamaçais na maior parte da sua extensão.



MANUTENÇÃO

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Araçatuba informou que já tem conhecimento dos problemas e que a manutenção das estradas rurais será sequencial aos reparos feitos na ponte da vicinal José Fuzetti e ponte da Jacutinga, nos próximos dias.



A assessoria de imprensa da Prefeitura de Guararapes informou que, com a forte chuva, uma das tubulações da estrada da Jacutinga foi totalmente arrancada. Sobre as crateras das estradas, a Diretoria de Obras do município comunicou que na próxima semana serão consertadas.







