Município realiza cerca de 800 mamografias por mês

Dayse Maria/Folha da Região - 06/05/2016 Um dos locais que atendem a demanda do serviço em Araçatuba é o Hospital da Mulher Um dos locais que atendem a demanda do serviço em Araçatuba é o Hospital da Mulher







De acordo com a Secretaria de Saúde, deste total de mamografias oferecidas 600 são realizadas mensalmente no Hospital da Mulher, cerca de 100 no AME (Ambulatório de Especialidades Médicas) e 90 na Tomoson. Nos casos em que a mamografia apresenta alguma alteração ou que haja pedido médico por qualquer suspeita, a rede pública municipal de saúde também oferece ultrassom da mama nas mesmas unidades, incluindo o Centro de Saúde.



Segundo a pasta, quase não há fila de espera pelo exame, o que ocorre apenas após a campanha Outubro Rosa, quando há ações de mobilização e são intensificados os procedimentos para prevenção do câncer de mama e do colo do útero.



Para ter acesso aos exames gratuitamente na rede pública municipal de saúde, basta que a paciente procure a UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima da sua casa e faça a solicitação e o agendamento.







