Professora consegue fazer exame após 'romaria' de família

Alexandre Souza/Folha da Região - 03/02/2017 Enéas de Souza Corrêa, esposo da paciente, mostra formulário com reclamação para a ouvidoria Enéas de Souza Corrêa, esposo da paciente, mostra formulário com reclamação para a ouvidoria







Ele conta que a mulher foi internada em 26 de janeiro e o exame foi realizado cinco dias depois. "Falei com muita gente nesse período, tentando encontrar uma resposta, até chegar o dia que decidi procurar a ouvidoria do hospital e registrar boletim de ocorrência. O engraçado é que o no mesmo dia em que fiz isso, passaram no quarto dela dizendo que ela faria o exame, na última terça-feira", disse ele, ao lembrar que a esposa foi informada de que o aparelho de tomografia em que foi submetida era o que estava em manutenção e que o outro continuava quebrado.



MANUTENÇÃO

A Santa Casa de Araçatuba informou ontem que a paciente foi internada em 26 de janeiro e o exame foi prescrito para o dia 28, data em que o tomógrafo computadorizado estava em manutenção. Segundo o hospital, o equipamento voltou a atender as demandas internas dia 31, sendo que a professora foi a primeira a ser atendida.





