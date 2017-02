Fundo Social realiza arrastão beneficente para reformar casa Amanda Lino Link



Divulgação/Prefeitura de Araçatuba Interior do imóvel da senhora estava com várias roupas espalhadas Interior do imóvel da senhora estava com várias roupas espalhadas



Funcionários do Fundo Social de Solidariedade e da Secretaria de Assistência Social de Araçatuba realizam neste sábado (4) arrastão beneficente com doações e ajuda de moradores para reformar a casa de uma idosa do Condomínio Vitória, que estava em situação de risco social. O caso foi denunciado pela pasta no último dia 23, quando equipes do serviço de acolhimento do Fundo Social encontraram a residência em mau estado de conservação.



Após a denúncia, o município informou que equipes da Vigilância Sanitária, da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, da Monte Azul e do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) promoveram a limpeza e a restauração da moradia. Já o Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) realizou atendimentos psicológicos especializados para proteger a suspeita de acúmulo compulsivo de materiais.



A idosa recebeu cuidados de higiene e beleza e foi acolhida pelo Asilo São Vicente de Paulo, onde permanece até domingo (5). A presidente do Fundo Social, Assunta Curti, informou que a idosa recebeu algumas doações de materiais de construção, eletrodomésticos e roupas. No entanto, disse que ainda faltam itens básicos para que ela possa voltar para casa e reiniciar suas atividades diárias.



SERVIÇO

As pessoas interessadas em ajudar com doações ou na reparação podem entrar em contato com a Secretaria de Assistência Social pelo telefone (18) 3636-1260, da Secretaria de Assistência Social. O condomínio Vitória fica na rua São Sebastião, no Rosele.







