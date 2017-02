Santa Casa de Araçatuba deixa de fazer cirurgia bariátrica Monique Bueno Link



Sábado - 04/02/2017 - 15h03





Comentários via Facebook: Atualização: 15h09 de 04/02/2017

Entidade não realiza operação, a não ser em caso de decisão judicial







O pedido foi formalizado no ano passado, em decorrência, segundo o hospital, de não ter conseguido adesão de cirurgiões plásticos à equipe cirúrgica especializada em procedimento bariátrico. A Santa Casa já havia paralisado o serviço em 2013, mas continuava credenciada no Ministério da Saúde e recebendo repasses conforme produção.



Hoje, pelo menos 400 pacientes da região aguardam pelo procedimento no SUS. Há um ano, a Folha da Região publicou matéria sobre aumento da demanda por essa especialidade, passando de 109, no ano de 2013, para uma média de 300, no ano passado.



ESTADO

A Folha entrou em contato com o Estado para saber qual será o destino dos pacientes que aguardam na fila de espera. Em nota, o DRS (Departamento Regional de Saúde) de Araçatuba esclarece que foi comunicado pela Santa Casa de Araçatuba sobre o descredenciamento do serviço de cirurgia bariátrica e imediatamente fez o chamamento para habilitação de outros serviços na região.



A Santa Casa de Andradina e o Hospital Regional de Ilha Solteira manifestaram interesse. "No momento, o processo de habilitação dessas unidades para realização de cirurgia bariátrica está em andamento e a expectativa é que os serviços comecem a realizar o procedimento ainda neste primeiro semestre", informa.





