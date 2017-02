Dilador e Marly vão ter que explicar parcelamento ao MP Ronaldo Ruiz Galdino Link



Sábado - 04/02/2017 - 15h00





Comentários via Facebook: Atualização: 15h48 de 04/02/2017

Assessoria do prefeito informou que ele prestará todos os esclarecimentos ao MP







A reportagem apurou que os pedidos foram feitos um dia após representação do jornalista Iranilson Silva ao MP, solicitando abertura de inquérito para investigar suposta prática de improbidade administrativa por parte do chefe do Executivo e da secretária. Mediante as respostas que receber de Dilador, Marly e da administração municipal, o MP decidirá se abrirá o procedimento investigatório ou não.



Depois de decisão judicial que condenou Marly, o município parcelou em 90 vezes um débito da secretária no valor de R$ 64.533,48, por causa do sumiço dos aparelhos que pertenciam à Cultura, na época em que ela era diretora do setor, na primeira gestão do ex-prefeito Jorge Maluly Netto, entre 2001 e 2004.



VAI ATENDER

A Secretaria de Assuntos Jurídicos informou, em nota, que foi notificada sobre a prestação de esclarecimentos. "O município vai atender a todas as solicitações do Ministério Público", assinalou a secretaria, na nota.





