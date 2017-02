Garoto de programa é assaltado por clientes Ivan Ambrósio Link



Um garoto de programa de 27 anos foi assaltado na madrugada deste sábado (4), em Araçatuba, no bairro Nova Iorque. O crime ocorreu por volta das 3h na rua Dr. Francisco Aguiar Ribeiro. Na ação, os bandidos fugiram levando R$ 300 em dinheiro e uma bolsa.



De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contou que estava pelo local, quando um veículo Gol parou. Três ocupantes desceram do automóvel para marcar um programa com o rapaz.



Ele entrou no carro e, ao pedir que eles pagassem adiantado o valor combinado, os suspeitos se recusaram e passaram a agredi-lo com socos. O trio saiu do local levando a bolsa, onde estava o dinheiro. O objeto foi encontrado jogado dentro de uma valeta.



BUSCAS

A Polícia Militar fez buscas pela cidade, entretanto, nenhum suspeito e o veículo foram encontrados. Um inquérito será instaurado pela Polícia Civil para apurar o caso.







