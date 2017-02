França e Austrália vencem nas duplas e fecham seus confrontos na Copa Davis Agência Estado Link



A primeira rodada do Grupo Mundial da Copa Davis em 2017 conheceu na manhã deste sábado (horário de Brasília) seus primeiros classificados. Austrália e França não tomaram conhecimento de República Checa e Japão, respectivamente, e garantiram a vaga nas quartas de final com vitórias nas partidas de duplas.



Mesmo atuando na casa do adversário, em Tóquio, a favorita França eliminou o Japão por 3 a 0 no confronto melhor de cinco. A confirmação do triunfo veio neste sábado com Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut, que derrotaram Yuichi Sugita e Yasutaka Uchiyama por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/4.



A dupla francesa entrou em quadra em ótimas condições por conta dos dois triunfos do país nos jogos de simples na sexta. Na ocasião, Richard Gasquet derrotou Taro Daniel, e Gilles Simon passou por Yoshihito Nishioka, também por 3 sets a 0. Agora, a França espera o vencedor do confronto entre Canadá e Grã-Bretanha, que está empatado em 1 a 1, para conhecer seu adversário.



No outro confronto já definido deste sábado, a Austrália passou com a mesma facilidade pela República Checa em Melbourne. No jogo de duplas, Sam Groth e John Peers derrotaram por 3 sets a 0 Jan Satral e Jiri Vesely, com parciais de 6/3, 6/2 e 6/2.



O resultado foi suficiente para confirmar a classificação da Austrália, que também havia vencido as duas partidas de simples na sexta por 3 sets a 0. Jordan Thompson passou por Vesely no primeiro duelo, e Nick Kyrgios bateu Jan Satral na sequência. Agora, os australianos esperam o vencedor do duelo entre Estados Unidos e Suíça - os norte-americanos vencem por 2 a 0 - para conhecer seu próximo adversário.







