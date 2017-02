Rapaz é preso pela PM com 13 tijolos de maconha Ivan Ambrósio Link



Sábado - 04/02/2017 - 10h56





Comentários via Facebook: Atualização: 12h09 de 04/02/2017

Polícia Militar/Divulgação - 04/02/2017 Tijolos estavam escondidos em uma bolsa; PM ainda apreendeu R$ 572 e uma balança de precisão Tijolos estavam escondidos em uma bolsa; PM ainda apreendeu R$ 572 e uma balança de precisão



A Polícia Militar prendeu em flagrante, na manhã deste sábado (4), em Valparaíso, um rapaz de 27 anos por tráfico de drogas. Com ele, a equipe encontrou 13 tijolos de maconha, que pesaram mais de 12 quilos e estavam escondidos dentro de uma bolsa.



De acordo com a PM, havia um mandado de prisão contra o acusado. A equipe, composta pelo sargento Amaral, cabos Jeferson e Marin e o soldado Carvalho, chegou ao imóvel para cumprir a sentença, momento em que o rapaz fugiu. Ele foi detido na casa da mãe e, durante revista, os militares encontraram a chave do imóvel dele.



Na residência, foi apreendida a bolsa, que estava debaixo de uma cama e continha os tijolos de maconha, além de R$ 572 em dinheiro e uma balança de precisão. O rapaz foi levado a delegacia onde, após prestar esclarecimentos, seria encaminhado para a cadeia de Penápolis. Os tijolos foram apreendidos para averiguação.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão