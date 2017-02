Vicentinho diz que sinceridade era característica de Marisa Letícia Agência Estado Link



Sábado - 04/02/2017 - 09h15





Comentários via Facebook: Atualização: 09h49 de 04/02/2017



O deputado federal Vicentinho (PT-SP) disse há pouco, em rápida entrevista a jornalistas, que "sinceridade era a característica" da ex-primeira-dama Marisa Letícia, morta ontem aos 66 anos em decorrência de um acidente vascular cerebral (AVC).



"Quando tinha de dar umas duras, ela dava", afirmou em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, onde o corpo de Marisa será velado. A previsão é de que o velório ocorra das 9h às 15h.







